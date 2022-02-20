بعد إعلان اعتزالها.. آمال ماهر تعود إلى الغناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 39 دقيقة

في مفاجأة لجمهورها، أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏

جاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع “تويتر”لجمهورها أنها “تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم”.

​وكانت آمال ماهر قد أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة خارجة عن إرادتها.

وكتبت في تغريدة سابقة: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

وأضافت وقتها أن ألبومها الغنائي جديد تقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى، ووجهت الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.

وأشارت آمال ماهر في تدوينة أخرى على “تويتر” إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرورها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها التي كانت قريبة إلى قلبها، وكذلك بعد فسخ خطوبتها.