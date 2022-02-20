محمد رمضان يثير الجدل بصورة من طائرته الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 44 دقيقة

عاد الفنان المصري، محمد رمضان، ليثير جدلا من داخل طائرته الخاصة، وذلك بمنشور جديد له عبر ‏حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ونشر رمضان صورا له من داخل الطائرة الخاصة، وهو يدخن سيجارة، وروى معها ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة.

وأشار إلى أن “أول مرة سافر فيها على متن طائرة كانت في الدرجة الاقتصادية، وكانت ميزتها الجميلة هي أنه يشاهد ناس آخرين من بلاد مختلفة، وقريبين من بعضهم البعض، وكانت الصدفة الأجمل هي أنه لا لم يكن يعلم من سيجلس بجواره”.

وتابع الفنان المصري لمتابعيه أنه “لو سألوه عن أكثر ما يحبه في الطائرات الخاصة، بعدما أصبح يسافر على متن طائرة يملكها، أجاب أن ميزتها هي أنها تتيح له تدخين السجائر، كما أن الضيافة لا تهتم بأحد سواه”.

وأثار أحدث منشورات محمد رمضان جدلا، ما سبب اتهامه بالغرور، مثلا كتبت له مستخدمة على “فيسبوك”: “مفيش داعي أبدا تستفز الناس اللي ممكن يكون حد بيقرا الكلام ده و مش معاه تمن تذكره القطار فتلاقي ردود مش كويسة وغيره كطبيعة النفس البشرية، ربنا قال “أما بنعمه ربك فحدث” حدث دي في أعمال خير فإنك تفرح نفسك وعائلتك وأقاربك ومن حولك وتظهر عليك النعمة، بس تراعي مشاعر البشر”.

كما حاز منشور رمضان على سخرية العديد من المتابعين الذي علقوا: “فعلا إحساس صعب… ربنا يكتبه علينا”.

واعتاد محمد رمضان أن يثير جدلا داخل طائرته الخاصة، وكان آخرها قبل شهرين عندما ظهر مع ثلاثة طيارين على متنها.

وأثار ظهور رمضان برفقة الطيارين جدلا، إذ أعاد للأذهان أزمة الفنان ذاته مع الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، الذي كان قائد طائرة الفنان المصري، وقام الأخير بالتقاط صورة معه داخل كابينة الطائرة.

وقبل صورته مع الثلاثة طيارين، نشر محمد رمضان فيديو آخر عبر حسابه على “إنستغرام”، وهو يراقص مضيفة في طائرته الخاصة على أنغام أغنيته “يا حبيبي”، قائلا: “المضيفة الفرفوشة رزق”.