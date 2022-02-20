إكتشاف نوع من الطيور كان يعيش في الصين قبل 120 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 6:01 مساءً

من خلال البحوث العلمية القائمة حول الطيور, بالقرب من سور الصين العظيم, كشفت تحاليل الحفريات عن مخلوق قديم غريب المظهر، كان يتميز بـ”ذقن متحرك” لمساعدته في البحث ‏عن الطعام قبل 120 مليون عام. و‏أجرى العلماء بحثهم بالقرب من سور الصين العظيم للكشف عن طائر كان يتمتع بملحق عظمي في طرف فكه السفلي، والذي لم يكن قادراً على تحريكه فحسب، بل أيضاً الإحساس من خلاله.وكانت توجد هذه الكماشة العظمى أمام أسنان الطائر مباشرة، في المكان الذي سيكون فيه الذقن، وذلك في حال وجود ذقون للطيور، بحسب ما ذكرته دراسه منشورة في مجلة وقال الخبراء إن ما يسمى بـ”الذقن المتحرك” كان سمة أسنان لم يسبق رؤيته.

وأطلق العلماء على الطائر المكتشف اسم “برفيدنتافيس زانغي”، ويعني “الطائر القصير الأسنان”، وكان أحد نوعين جديدين حددهما باحثون من متحف فيلد في شيكاغو في أمريكا، بينما كان الطائرة الآخر دون أسنان، ويدعى “ميمانافيس دوكتريكس”.

وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اكتشفت فرق من الباحثين أكثر من 100 عينة من أحفوريات طيور بالقرب من سور الصين العظيم، والتي كانت تعيش منذ حوالي 120 مليون عام، حيث كانت تحيا الديناصورات.

ويعد موقع الحفريات “تاشنغما” الواقع شمال غربي الصين هو مكان مهم للباحثين لدراسة تطور الطيور، وهو ثاني أغنى موقع للطيور الأحفورية من حقبة الحياة الوسطى في العالم.