شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صورة جريئة لـ نسرين طافش وهي على سرير النوم ونصفها الأسفل مكشوف .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - سرب حساب ينشط بنشر أخبار واطلالات، الفنانة السورية، نسرين طافش، صورة إغراء جريئة لها، من غرفة نومها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وتداول رواد بموقع تداول الصور والفيديوهات، إنستغرام، هذه الإطلالة، على نطاق واسع، عقب نشرها، وبدا من خلال تعليقاتهم، أنها أفقدت البعض الصواب، فكتب تعليقات خادشة للحياء.

وأوضحوا في سياق تعليقاتهم، إن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون نجمتهم نسرين طافش، على سرير النوم بملابس فاضحة.

يأتي ذلك بعدما أشعلت النجمة السورية، نسرين طافش، ماراثون استعراض المنحنيات وكشف المفاتن، بإطلالة جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وأطلت الفنانة نسرين طافش، في الصورة الحديثة، بفستان مكشوف الصدر واجزاء من نهديها وبطنها، وهي برفقة الفنانة المصرية لبلبة، لتهنئتها بعيد ميلادها.