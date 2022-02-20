بعد أزمة “أصحاب ولا أعزّ”.. منى زكي في مأزق جديد بسبب أحمد السقا.. أين زوجها أحمد حلمي؟

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 06:54 مساءً - تعاقد أحمد السقا ومنى زكي الفترة الماضية على تقديم «مسرحية العروسة»، والتي كان من المقرر عرضها في موسم الرياض العام الماضي، وتم تأجيلها لهذا العام، قبل أن يتوقف التحضير لها فجأة خلال الأيام الماضية.

وعُلِم أن مسرحية “العروسة” تأجلت لأجل غير مسمى، وذلك بسبب ارتباط السقا بتصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الدرامى في موسم شهر رمضان 2022 المقبل.

الجدير بالذكر أن السقا ينتظر مع الفنانة منى زكي عرض “فيلم العنكبوت“، في عيد الفطر المقبل، والذي يشهد عودته للسينما من جديد بعد غياب 4 سنوات، وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير، حول تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها للشباب ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، فيما تحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات.

منى زكي وأحمد السقا في فيلم العنكبوت

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبدالوهاب، بجانب ضيف الشرف محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

منى زكي وأحمد السقا في كواليس تصوير العنكبوت

بينما ترتبط منى زكي هذه الفترة بتصوير مشاهدها في “فيلم الجواهرجي“، الذي يجمعها بـ محمد هنيدي، وبمشاركة كل من لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

منى زكي وأحمد السقا في كواليس تصوير العنكبوت

يُذكر أنه عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.

أحمد حلمي يستكمل تصوير مشاهد فيلم “العيل”

من ناحية أخرى، يستكمل النجم أحمد حلمي تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد “العيل”، بعد فترة من التوقف بسبب الديكورات داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

وخلال العمل يظهر «حلمي» بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك في شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين.

وعبر الشخصية الأولى يقع في غرام الفنانة روبي حينما يقابلها في صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

أحمد حلمي مع روبي في كواليس فيلم العيل

وتجمع مشاهد العمل “حلمي” مع الفنان أحمد مالك، ويجسد دور أخصائي اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدي.

“العيل” بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حلمي كان فيلم “خيال مآتة” عام 2019، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي وحسن حسني وعبدالرحمن أبو زهرة وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد ومحمود الليثي وانتصار وسامي مغاوري وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

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