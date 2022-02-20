تامر حسني يدعم ريهام أبو بكر.. لتنشيط السياحة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحرص النجم المصري تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، والإشادة بهم بكلمات تحث على تشجعيهم للاستمرار والتقدّم.

وفي مبادرة مميّزة منه، عبّر تامر حسني عن دعمه للشابة ريهام أبو بكر، في تحقيق هدفها بالسير في جميع أنحاء مصر من شمالها إلى جنوبها، للترويج للسياحة في المحروسة ودخول موسعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال تامر حسني في منشور عبر خاصية القصص القصيرة بموقع “إنستغرام”: “ريهام أبو بكر بطلة عالمية قادمة ورقم عالمى جديد إن شاء الله بدعمنا كلنا ليها، ريهام قررت إنها تعمل تنشيط سياحى ولفت نظر لبلدنا مصر أم الدنيا من خلال فكرة جريئة مش عادية محتاجة بطل فولاذى فعلاً”.

وأضاف تامر: “وأنها تمشى على رجليها في مصر كلها هتمشى 1722 كيلو من الشمال للجنوب أتمنى كل الدعم من شبابنا العظيم ومن جميع الجهات و المؤسسات المصرية وجميع المحطات التلفزيونية وجميع المواقع الإلكترونية أن يتبنوا ريهام ويتتبعوا رحلة البطلة المصرية المنتظرة وأتمنى طوال رحلتها أن يكون في متابعتها فريق طبى مخصص لسلامتها وأنا يا ريهام إن شاء الله لو مش عندى شغل هتتبع خطواتك وهستناكى في أقرب منطقة امشى معاكى محطتين ثلاثة لحد ما نفسى يتقطع”.