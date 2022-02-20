وليد توفيق “دكتور في الحب” ويستعيد قسمة القمر والرسم على الشجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطا النجم اللبناني وليد توفيق خطوة فنية متقدمة من نوعها أعادتنا إلى الزمن الفني الجميل، عبر طرح أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “دكتور في الحب”، أتت على شكل دويتو جمعه بالفنان جاد شويري الذي شارك توفيق في هذا العمل غناء وإخراجاً.

ولفت الانتباه في أغنية “دكتور في حب” أنها تضّمنت مقطعاً من أغنية توفيق الشهيرة “تجي نقسم القمر” التي لا تزال في وجدان الجميع كما رأى توفيق الذي بدا في هذا الكليب بصورة عصرية شبابية وبلوكات مميزة، إذ بدا وكأنه يصوّر فيلماً سينمائياً ويقوم بالإخراج جاد شويري الذي ظهر في الكليب أيضًا وهو يقدم لوحات راقصة أضفت جواً من الحماسة والرشاقة والطاقة الإيجابية.

وتعاون توفيق في هذا العمل، الذي شكّل إضافة فنية مميزة على مسيرته الحافلة بالنجاحات والابداعات، مع كل من الشاعر هيثم شعبان والملحن نقولا شبلي، توزيع وميكس سليمان دميان، وإخراج جاد شويري.

وكان النجم توفيق افتتح أخيراً رحلة “ستارز اون بورد” باستقبال حار وحضور جماهيري. أما آخر أعماله فهي أغنية “يا قلب حاج تعن” التي طرحها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من ألحانه ومن كلمات نادين أسعد وتوزيع موسيقي شيرو.