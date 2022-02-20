شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان ينعون سامى كلارك: طفولتنا وشبابنا كانوا على صوتك وفنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان اللبنانى سامى كلارك، عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 73 عامًا، في مستشفى الروم بلبنان، وحرص عدد كبير من النجوم اللبنانيين على نعيه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على تويتر.

وكتبت النجمة إليسا، قائلة: "لله يرحمك طفولتنا وشبابنا كانوا على صوتك وفنك ونجاحاتك شى محزن إنه كل ما نخسر حدا من رموز الفن اللبناني بنشعر إنه في جزء من لبنان اللي بنحبه عم يروح تعازي الحارة لعيلته ومحبينه".

وقال النجم وائل كفورى: "أتقدم بأحر التعازى من عائلة الفنان سامى كلارك ومن كل محبيه الله يرحمه وتكون نفسه بالسما"، وكتبت النجمة سيرين عبد النور، قائلة:" لروحك السلام الله يرحمك سامي كلارك"

وكتب الإعلامى نيشان، قائلا: "الرُّسوم مُتحرِّكَة وَصَوْتُكَ عابِرٌ للأجيال وداعًا"، وقال الفنان ناصيف زيتون: "أيقونة رافقت أعماله أجيال ورح تبقى موجودة بذكرياتنا للأبد رحمك اللّه ".



إليسا



سيرين عبد النور



ناصيف زيتون



وائل كفورى

سامى كلارك يعتبر واحدًا من أهم الفنانين اللبنانيين، تميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزرإذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز،

اسمه الحقيقي هو سامي حبيقة، لقب نفسه بسامي كلارك تسهيلاً لنطق الاسم باللغات الأجنبية خاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية ولد ونشأ في قرية ضهور الشوير نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.