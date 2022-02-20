شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ينظم ورشة لفنون صناعة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم "أوروبا وأسيا وأفريقيا" برئاسة المخرج إسماعيل مراد ورشة لفنون صناعة الفيلم يحاضر فيها المخرج الكبير علي بدرخان، وتستمر الورشة علي مدار6 أيام، وتعلن نتيجتها أثناء فعاليات المهرجان الذي تقام دورته الإفتتاحية خلال الفترة من 25 حتى 30 يونيو 2022.

وقال المخرج الكبير علي بدرخان، إن الورشة ستعتمد على فنون وحرفية صناعة الفيلم، وهي الجانب التقني والإخراجي، والمونتاج وكتابة السيناريو والممثل وفن التمثيل وستكون مكثفة بحيث تتناسب مع توقيت المهرجان.

وأعرب "بدرخان" عن سعادته بتقديم هذه الورشة في مدينة بورسعيد الباسلة ولأبناءها من المواهب الفنية الشابة.

ومن جانبه قال المخرج إسماعيل مراد، أن مشاركة المخرج الكبير علي بدرخان وتقديمه لأولي ورش فنون صناعة الفيلم في المهرجان أمر نعتز ونفخر به جميعًا وأعتقد أن الورشة ستكون من أهم الفعاليات التي يحظى بها المهرجان في دورته الأولي.

يشار الي أن المشاركة في الورشة ستكون قاصرة على 15 شخصًا من مواهب بورسعيد ويمكن الالتحاق بها عن طريق التسجيل وإرسال السيرة الذاتية إلى موقع إلكتروني خاص سيتم الإعلان عنه قبل انطلاق المهرجان بعدة أسابيع.

وكان وفدًا من إدارة مهرجان بورسعيد قد اجتمع مع المخرج الكبير على بدرخان للتشاور حول الورشة ضم الوفد المخرج إسماعيل مراد رئيس المهرجان والناقد سيد محمود سلام مدير برنامج الأنشطة بالمهرجان والفنان صلاح عبد العزيز الأمين العام للمهرجان والكاتبة الصحفية أميرة عاطف الأمين العام المساعد.

ويقام مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تحت رعاية وزارة الثقافة ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث "أوروبا وآسيا وأفريقيا" ويضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة ووالوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمال سينمائية مهمة سطروا بها تاريخًا سينمائيًا عظيمًا.



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