شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يقدم مينى ألبوم "أعطينى وقتًا" بتوقيع الموسيقار طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان ماجد المهندس ميني ألبوم جديد بعنوان "أعطيني وقتًا" ضمن العديد من الأغاني المتنوعة، بتوقيع الموسيقار طلال، وتضمن ألبوم "أعطيني وقتًا" 4 أغنيات، كلها من ألحان الموسيقار طلال، والبداية مع أغنية "أعطيني وقتا" كلمات الشاعر الكبير نزار قباني وتوزيع خالد عز، "ياكريم بالجفا" كلمات سعيد بن مانع وتوزيع زيد عادل، "خذت أكثر" كلمات بدر بن عبد المحسن وتوزيع زيد عادل، "قررت أسولف" كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر.

وقد كشف ماجد المهندس عن سعادته البالغة بتقديم أغنيات ألبوم "أعطيني وقتًا" التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة ، مشيراً إلى انه وقع في غرام الأغنيات منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها ، مؤكدًا حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، وأن تنال الأغنيات الجديدة إعجاب وإستحسان الجمهور العربي .

وطرح مؤخراً المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.