شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان اللبنانى سامى كلارك.. وكارول سماحة ومايا دياب ينعيانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان اللبنانى سامى كلارك، عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 73 عامًا، في مستشفى الروم بلبنان وكتبت النجمة كارول سماحة، قائلة: "الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان تعازينا الحارة لعيلته وأهله".



كارول سماحة

وقالت النجمة مايا دياب: "خبر حزين رحيل الفنان سامي كلارك اللى قدم أعمال فنية راسخة بذكرياتنا خصوصًا بأيام لبنان الحلوة الله يرحمه ويصبر أهله".



باسم مغنيه



مايا دياب

سامى كلارك يعتبر واحدًا من أهم الفنانين اللبنانيين، تميز بصوته الأوبرالي، نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية دولية وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل جرندايزرإذ غنى المقدمة والنهاية للمسلسل الكرتوني وكذلك جزيرة الكنز،

اسمه الحقيقي هو سامي حبيقة، لقب نفسه بسامي كلارك تسهيلاً لنطق الاسم باللغات الأجنبية خاصة أنه بدأ الغناء باللغات الأجنبية ولد ونشأ في قرية ضهور الشوير. نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.