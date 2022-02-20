شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. بدايته كانت فى مشهد صامت مع ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل جمال إسماعيل الذى نجح في العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم "تيتو، ديك البرابر، طباخ الريس، مدينة الصمت، مافيا، حرب أطاليا، أبو البنات، اللعب مع الكبار، علي سبايسي، ومن الحب ما قتل، حسن اللول، شفيقة القبطية، عرق البلح".

الظهور السينمائي الأول له كان فى مشهد صامت بفيلم "حبيب الروح" عام 1951، بطولة ليلى مراد وأنور وجدي ويوسف وهبي، وذلك في نهاية الفيلم كأحد عمال المسرح.

قدم جمال اسماعيل العديد من المسرحيات منها (مهرجان الحب، وممنوع الستات، الدبور، والسكرتيرة الفتى، والعفاريت الزرق، وسيدتي الجميلة، وطبق سلطة، وسندريلا والملاح، ويا ما كان في نفسي).

بجوار حبه للفن كان جمال إسماعيل عاشقا لمجالس العلم وحضور دروس الشيخ الشعرواى وصديقا للشيخ على الجعفرى، وصاحب صوت عذب حينما يقرأ القرآن الكريم وقت تلاوته بالمنزل أو عندما يصلى بهم إماما.

ومن أشهر أدواره أيضا، دوره في مسلسل "ليالي الحلمية" وقام فيه بوالد "أنيسة" التي قامت بدورها الفنانة فردوس عبد الحميد في الجزء الأول ثم أُستبدلت بالفنانة محسنة توفيق حتى نهاية السلسلة، وقدم فيه صورة الأب غير المشارك في مجريات الأمور بشكل كبير لكنه فقط "الأب الطيب" الذي يحتاج المشاهد لرؤيته حتى يشعر بدفئ الصورة واكتمالها.

حصل جمال اسماعيل على ليسانس الآداب قسم التاريخ وبكالوريوس معهد الفنون المسرحية وعين مفتشا للمسرح فى الإسكندرية وأخرج عروضا لفرق مدرسية وجامعية، وبعد وفاته فى 18 ديسمبر 2013 التى صدمت الوسط الفنى كشفت ابنته لوسائل الإعلام أنه أوصى بدفنه بمدافن عائلة والدته لكونها قريبة من مقام السيدة نفيسة التى كان من مريدى زيارة مسجدها لكونه محبا لجميع آل البيت، وبالفعل نفذت أسرته وصيته.

و توفى جمال إسماعيل فى 18 ديسمبر من عام 2013 عن عمر ناهز الـ80 عاما، بعد صراع دام 6 أشهر مع مرض القلب.