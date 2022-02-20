سعاد عبدالله تحتفل مع حياة الفهد.. 60 عامًا في عالم الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكويتية القديرة سعاد عبدالله، عن تفاصيل بسيطة عن احتفالها في العام الجاري بمرور 60 عامًا من لحظة دخولها إلى عالم الفن، مؤكدة أنها سوف تحتفل برفقة الفنانة حياة الفهد بهذا التاريخ الاستثنائي في حياتها.

وصعدت الفنانة سعاد عبدالله أولى درجات الفن في العام 1963، لتكمل في هذا العام 60 عامًا، مؤكدة أنها ربما تحتفل هي وحياة الفهد بهذا التاريخ الطويل معًا.

وتحدثت سعاد عبدالله -التي تصدرت التريند في الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها مع الفنانة ملاك الكويتية- عن آخر أعمالها، لافتة إلى أنها قد انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل قصيرة مكون من ثماني حلقات فقط.

أحدث أعمال سعاد عبدالله يُطرح بعنوان «سيدة العتمة» للكاتبة مني الشمري، وأخرجه المخرج عيسى ذياب، فيما يشارك الفنانة الكويتية في بطولة العمل نخبة من النجوم أبرزهم: «روان المهدي، باسم عبدالأمير، صمود المؤمن، عبدالعزيز صفر، والممثل المصري إبراهيم العشري».

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل الجديد على تطبيق «شاهد» في الشهر الجاري، فيما كشفت عن مسلسلها الذي مقرر له العرض في الموسم الرمضاني المقبل، وأنه سيكون مع قناة دبي، ولكن سوف تتضح الرؤية أكثر في الأيام القادمة، عن العمل الذي تُلمح أنه سيكون عملًا اجتماعيًا جميلًا، ولكن لم يتم وضع اللمسات النهائية له.

وكانت سعاد عبدالله قد ظهرت مؤخرًا وهي تخلع الكمامة الطبية، من أجل التقاط صورة تذكارية برفقة ملاك الكويتية والتي ظهرت وهي تحتضنها وتلتقطان معًا صورة سيلفي، فيما علقت ملاك الكويتية على الصورة: «الله يطول لنا بعمرك.. أمي الروحية».