الموت يغيب الفنان اللبناني سامي كلارك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غيب الموت فجر اليوم الفنان اللبناني سامي كلارك عن عمر يناهز الـ74 عاما.

سامي كلارك هو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا. في أواخر الستينات وفي السبعينات من القرن الماضي سخّر خامة صوته الأوبرالية للغناء الغربي الذي أطلقه بقوة إلى سماء النجومية، فأقام لنفسه مكانة بين أقرانه الأجانب تميّز فيها خصوصا بأغنية «موري موري» باللغة الإنكليزية من ألحان إلياس الرحباني.

غنى كلارك أيضاً بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها.

وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل غريندايزر إذ غنى المقدمة والنهاية وجزيرة الكنز (أنمي). بالإضافة إلى بعض الإعلانات.

حصيلة إبداع سامي كلارك 712 أغنية عربية وأجنبية ومنها الوطني والخاص بالأطفال والصلاة من أشهرها: “آه آه على هالأيام”، “قومي تنرقص يا صبية”، “موري موري”، “بتتذكري”، أغنية المسلسل الكرتوني الشهير جزيرة الكنز. أغنية المسلسل الكرتوني الشهير غراندايزر. أغنية المسلسل الكرتوني “السبع المدهش حول العالم في ثمانين يوماً”.