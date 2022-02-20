وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب وفاة الفنان سامي كلارك، صباح اليوم الأحد 20 فبراير 2022، عن 73 عاما، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت مايا "خبر حزين رحيل الفنان سامي كلارك اللي قدم أعمالا فنية راسخة بذكرياتنا، خصوصًا بإيام لبنان الحلوة، الله يرحمه ويصبر أهله".

سامي كلارك ولد في مايو 1948، بقرية ضهور الشوير في لبنان، وهو موسيقي ومغني ومطرب وموسيقار لبناني، تميز بصوته الأوبرالي، يعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

غنى بعدة لغات من بينها: الفرنسية، واليونانية والألمانية والروسية، كما نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.