بعد الحكم بإلزام محمد إمام برد "العربون".. تطورات نزاعه مع منتج "الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إلى أين وصلت أزمة فيلم "إبراهيم الرفاعي"، هل قام الفنان محمد عادل إمام بسداد قيمة العقوبة التي أقرتها المحكمة الإقتصادية في ديسمبر الماضي، وقيمتها 900 ألف جنيه؟

المستشار القانوني حسين هلال، محامي المنتج أحمد عبدالباسط، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "مازالت القضية منظورة أمام القضاء، بعد تقدم الفنان محمد إمام، بالاستئناف على الحكم الصادر في ديسمببر الماضي، من المحكمة الاقتصادية بفسخ عقد عمل فيلم (إبراهيم الرفاعي) وإلزامه بدفع 900 ألف جنيه وفوائد 4%، من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد".

وأضاف: "من المقرر نظر القضية في جلسة تم تحديد موعدها، وذلك في شهر أبريل المقبل".

المنتج أحمد عبدالباسط في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، تحدث عن أزمة الفيلم، مؤكدا أن المحكمة أصدرت في 25 ديسمبر، حكما في القضية التي رفعها على الفنان محمد إمام، بعد عدم التزام الأخير بتنفيذ التعاقد بينهما وتقديم فيلم "الرفاعي" ورفضه رد مقدم التعاقد "العربون".

وأوضح عبدالباسط "حصلت على حكم بفسخ العقد وإلزامه برد المبلغ 900 ألف جنيه وفوائد 4%"، مؤكدًا عدم حدوث تواصل بينه وبين إمام بعد الحكم، مضيفا "لديه فترة يحددها القانون بأربعين يومًا لعمل الاستئناف، ووقتها إما يتم تأكيد الحكم أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة ستُعاد القضية مرة أخرى".

وأضاف "أما إذا لم يتخذ أي رد فعل وانتهت الأربعين يوما، سيكون الحكم نهائي ووقتها سيكون مُلزم بالدفع، وأنا سوف ألجأ للقانون للحصول على المبلغ".