طرح بوسترات "سوشيال" لأحمد زاهر قبل عرضه بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل سوشيال، عن الملصقات الدعائية للعمل الذي من المقرر عرضه على قناة الحياة قريبا وكذلك منصة فيو.

وسيطرت حالة من الغموض على البوسترات، التي ظهر منفردًا على كل واحد منها أبطال العمل، بينهم أحمد زاهر، تامر فرج، ميرنا نور الدين، عابد عناني.

كان البرومو الرسمي للمسلسل حقق ردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في البرومو أبطال العمل مع لقطات سريعة تستعرض أهم القضايا التي يناقشها العمل والتي تدور حول تأثير السوشيال ميديا على حياتنا، إذ يناقش المسلسل سيطرة السوشيال ميديا على كل شيء، واهتمام أغلب الشباب بها لنتعرف عن قرب على طبيعة حياة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وما يحدث خلف الشاشات ويحاولون إخفائه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

"سوشيال" من بطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، تأليف محمد جلال، وإنتاج شركة ايمالاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.