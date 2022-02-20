صاحب دعوى إلغاء قرار منع مطربي المهرجانات: النقابة تتعنت وأدعم حمو بيكا وشاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حددت هيئة مفوضي مجلس الدولة الدائرة الثانية للنقابات، جلسة 3 مارس لنظر دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات.

المحامي هاني سامح في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن القضية التي تحمل رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، ويطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وآخرين.

وعن أسباب إقامة الدعوى ودعمه لحمو بيكا وشاكوش، قال المحامي: "أقمت الدعوى دفاعا عن الحقوق المدنية، ولوضوح تعمد انتهاك نقابة الموسيقيين للقانون والدستور، خصوصا مع صدور حكمين قضائيين من أعلى محكمة بمصر وهي المحكمة الدستورية العليا بإدانة سلوك النقابة في التعنت ضد بعض المطربين والفنانين".

وتابع: "وجاء الحكمين بعبارات قاسية ضد انتهاك الحق في الغناء باعتباره أحد أشكال حريات التعبير، وضد التعنت في وضع شروط للقيد في النقابة وإصدار التصاريح الفنية".

وردا على سؤال، هل تواصل معك أحد مطربي المهرجانات قبل او بعد إقامة الدعوى؟، أجاب: "لا، الدعوى بإسمي لتضرري من محاولات فرض ألوان معينة على أذواق المستمعين، خصوصا وأن هذه الألوان لم تكن مقبولة في القرن الماضي، فمثلا الفنان هاني شاكر، سبق وأن وصفه الاسطورة عبدالحليم الحافظ بالمحدود المستوى، ووصفه أيضا الفنان محرم فؤاد، بالمؤدي المحدود المستوى والتسجيلات في ذلك متوفرة على يوتيوب، ومع ذلك استمر شاكر بقوة الحقوق الدستورية".

وفي تعليقه على فشل حمو بيكا في ختبارت النقابة، ومنع "شاكوش" بعد التحقيق معه في واقعة المشاجرة مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، قال المحامي هاني سامح: "اختبارات النقابة فهي غير دستورية، ومخالفة للأحكام القضائية، والحقيقة أن التعنت فيها يوجب حل مجلس النقابة أو فرض الحراسة القضائية عليها، وبإمكان شاكوش وبيكا إلغاء أي قرارات صادرة في حقهما عن طريق محكمة القضاء الإداري".

نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هانى شاكر، أصدرت في نوفمبر قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وقالت في بيان لها "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، وأحمد موزة، وحسن شاكوش (إلغاء التصريح السنوي)، ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".