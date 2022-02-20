إيرادات السبت.. "حامل اللقب" الأول و"من أجل زيكو" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "معالي ماما"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس السبت 19 فبراير إيرادا بلغ 640 ألفا و625 جنيها، موزعة على النحو التالي..

حامل اللقب

احتل فيلم "حامل اللقب" صدارة إيرادات شباك التذاكر بعد تحقيقه 245 ألفًا و861 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

الجريمة

وجاء فيلم "الجريمة" في المركز الثاني، وحقق 192 ألفًا و315 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 141 ألفًا و338 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

11:11

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 30 ألفًا و307 جنيهات

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

تماسيح النيل

وذهب المركز الخامس لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 17 ألفًا و617 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 4 آلاف و778 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

معالي ماما

وفاز بالمركز السابع فيلم "معالي ماما"، وقُدرت إيراداته بـ4 آلاف و460 جنيها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، إخراج أحمد نور.

الكاهن

وحصل على المركز الثامن فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 3 آلاف و949 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.