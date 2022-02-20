رسالة ملك أحمد زاهر لوالدها عن مسلسل "سوشيال": "تستاهل أكتر من كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ملك أحمد زاهر، رسالة لوالدها حول تجربته الجديدة بمسلسل "سوشيال"، المقرر عرضه على شاشة قناة "الحياة".

ونشرت ملك، بوستر المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل (سوشيال) بطولة النجم أحمد زاهر، يعرض قريبًا جدًا على قناة الحياة.. فخورة بيك أوي، وتستاهل أكتر من كده بكتير أوي أوي أوي، وإن شاء لله هتكسر الدنيا كلها يا حبيبي".

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في أولى تجاربه الدرامية، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.