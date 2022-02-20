بالفيديو: “مركبة فضائية” تهبط بأيقونة الفنون المعمارية في دبي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

هبطت طائرة أشبه بالسفن الفضائية داخل مبنى متحف المستقبل في دبي، الذي يعتبر أيقونة في الفنون المعمارية على مستوى العالم.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس السبت، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للمبنى المقرر افتتاحه اليوم 22 شباط الحالي وعلق: “متحف المستقبل أجمل مبنى في العالم وأحدث أيقونات دبي المعمارية الجديدة”.

ويمثل المتحف معرضاً لاستعراض جوانب مختلفة من مستقبل الإنسانية وأهم التقنيات التي تنتظر البشر في العقود المقبلة، حيث ينقل المعرض الأول “المحطة الفضائية المدارية – أمل” OSS Hope الزوار في رحلة إلى الفضاء لاختبار العيش وأداء المهام على متن محطات الفضاء، قبل عودتهم إلى الأرض، لكن بعد 50 عاما من اليوم، ليكتشفوا كيف أصبح العالم في العام 2071 مع الجهود المبذولة لاستعادة النظام الطبيعي واستدامة الكوكب.