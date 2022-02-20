درة عن العنف ضد المرأة: مرفوض وليس له أي مبرر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الفنانة التونسية درة أي تبرير لواقعة الاعتداء على عروس الإسماعيلية، خاصة بعد تداول تصريحات للعروسين أكدا فيها أن العادات والتقاليد في صعيد مصر تبيح للرجل “ضرب المرأة” سواء كانت زوجته أو ابنة عمه.

وعلقت درة على واقعة اعتداء عريس الاسماعيلية على عروسه وهي بفستان الزفاف قبل ساعات قليلة من حفل الزفاف، ثم ظهورهما معا في مقطع فيديو لتبرير الواقعة بإنها تتوافق مع العادات والتقاليد، وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: العنف ضد المرأة مرفوض وليس له أى مبرر.

يذكر أن هاشتاق “عروس الإسماعيلية” تصدر ترند الأكثر بحثا في مصر، بعد تداول مقطع فيديو لعروس تتعرض للضرب المبرح على يد عريسها أمام “الكوافير” بسبب مشاحنة بسيطة بينها وبين شقيقته، وتم إجبار العروس على ركوب السيارة، وتردد لجوء العروس لتحرير بلاغ بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعا عن هذا المحضر وعادت بعد ذلك إلى أحضان عريسها وكأن شيئا لم يحدث، وخرجت بعدها لتؤكد دهشتها من تضخيم مواقع التواصل الاجتماعي للأزمة.

وعلقت رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر مايا مرسي، على الواقعة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك: “يا راجل “الرجال لا يضربن النساء”.. يا راجل بتضرب مراتك وهي بفستان الفرح.. ياراجل بتضربها في الشارع وقدام الناس.

وأضافت: يا عروسة انت عملت صلح بس افتكري الصلح مش خير خالص في حالتك.. مش هنستغرب أبدا إن يتهور عليكي ويقتلك أو يضربك أمام أولادك أو في الشارع تاني وانت معك الولاد.. إن غياب التربية والاحترام والمرؤة هم بداية انهيار الأسرة”.