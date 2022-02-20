أحمد فلوكس يوضح حقيقة اعتزاله الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان أحمد فلوكس، فكرة اعتزاله الفن خلال الفترة الحالية بعد هجومه الأخير على المخرج هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس، وأيضاً هجومه على الفنانة إلهام شاهين، بسبب تصريحاتهما عن المشاهد الرومانسية في أعمالهما.

ورد فلوكس على سؤال أحد متابعيه على حسابه بـ”فيسبوك” طلب منه ترك مجال التمثيل، والاتجاه للعمل كإمام في أحد المساجد، قائلاً: “ياريت أوصل إن ربنا يغفر لي كل ذنوبي ويديني مكانة إني أكون إمام مسجد ينشر علمه الحق، وأكيد ساعتها هاتمسك أكتر بالفن، وممكن كمان اتفرغلوا لأن الأخلاق والنهوض بها رسالة سامية لفن حقيقي”.

وكان فلوكس قد هاجم المخرج هادي الباجوري، بشراسة بسبب تصريحاته الأخيرة حول موافقته على تأدية زوجته الفنانة ياسمين رئيس، مشاهد رومانسية في الأفلام، بالإضافة لدفاعه عن هند صبري بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسلها الجديد.

ووجه فلوكس رسالة شديدة اللهجة للباجوري عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وقال: “ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك”.