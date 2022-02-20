كانييه ويست يثير الجدل بخطوة غير مسبوقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نبّه مغني الراب الأميركي كانييه ويست إلى أن ألبومه الجديد لن يكون متاحاً على منصات البث التدفقي الكبرى لكن فقط على جهاز متصل بالإنترنت يمكن شراؤه.

ففي منشور عبر إنستغرام، أعلن الملياردير المثير للجدل، أن في إمكان معجبيه الاستماع إلى ألبومه المقبل “دوندا 2” على جهاز بشكل مكبر صوت صغير متصل بالإنترنت أطلق عليه Stem Player، متوافر بسعر 200 دولار.

وأوضح ويست في منشوره أن “شركات التكنولوجيا جعلت الموسيقى شبه مجانية” وأن “الوقت حان لتحرير الموسيقى من نظام القمع هذا”، داعياً زملاءه وزميلاته إلى “تولي الأمر وبناء نظامهم الخاص”.