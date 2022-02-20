بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعتين مضت التعليقات على مشتركو IRAQ IDOL يتألقون على المسرح يثبتون جدارتهم وبراعتهم الفنية مغلقة

متابعة بتجــرد: تستمر المنافسات الغنائية بين 9 مشتركين، أثبتوا جدارتهم وبراعتهم الفنية في الموسم الثاني من برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” على “MBC العراق”. وقد وصل 9 مشتركين إلى العرض المباشر الخامس، واستعادوا من خلال ريبورتاجات سبقت غناءهم، ذكريات لو أرادوا العودة إلى الماضي لاسترجاع تاريخ معين من حياتهم.

وبعد مرور المشتركين أمام الجمهور واللجنة الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي، رحمة رياض، وسيف نبيل، أبدت اللجنة إعجابها بما قدموه وأثنت على اختياراتهم الغنائية. وفيما كان مهند المرسومي يحاول المشتركين في الكواليس، وقفت مقدمة البرنامج ميس عنبر، لتكشف عن نتيجة تصويت الجمهور من خلال رسائل نصية قصيرة في بلدان عربية معينة، إضافة إلى MBC VOTE، فأعلنت أن ثلاثة منهم سيقفون في دائرة الخطر وهم هيا حازم، همام صباح وبدر باسم، مؤكدة أن هيا هي التي حصلت على أقل نسبة تصويت من الجمهور، وانتهت رحلتها في البرنامج.

الجدير ذكره أن 8 مشتركين سيغنون على مسرح “عراق آيدول”، ضمن العرض المباشر القادم وهم: علي السلام، بدر باسم، عفراء سلطان، همام صباح، أحمد طوبان، محمد الجاسم، زعيم أركان وعلاء الفرطوسي.

يُعرض برنامج “IRAQ IDOL– محبوب العراق” على “MBC العراق”، كل ليلة جمعة في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

تقييم المشاركين وتدريباتهم مع المدرب والملحن علي بدر، في “عراق آيدول إكسترا”، على “شاهد المفتوحة”، كل سبت.