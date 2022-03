شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الممثلة الأسترالية صديقة إيلون ماسك الجديدة وأحدث أعمالها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن هوية الصديقة الجديدة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، التي شوهدت وهى تنزل من متن طائرة خاصة بصحبة مؤسس شركتى "تسلا" و"سبيس إكس"، بعد هبوط الطائرة فى لوس أنجلوس، يوم الخميس الماضى.



صديقة إيلون ماسك الجديدة

وقال تقرير الصحيفة البريطانية، إنه تم التعرف على صديقة "إيلون ماسك" الجديدة، وهى ممثلة أسترالية، تدعى ناتاشا باسيت، وتبلغ من العمر 27 عامًا، ستظهر فى فيلم السيرة الذاتية القادم لإلفيس بريسلى، حيث ستظهر كأول صديقة لـ Elvis Dixie Locke فى الفيلم القادم عن حياته، Elvis، الذى يقوم ببطولته أوستن بتلر، كمغنى مسمى، وتوم هانكس، كمدير له، والفيلم من إخراج زميل باسيت، الأسترالى باز لورمان، ومن المقرر عرضه فى 24 يونيو المقبل.



ناتاشا تنزل من طائرة إيلون ماسك

وأشار التقرير إلى أنه تم الكشف عن هوية ناتاشا، بواسطة HollywoodLife ، حيث ادعى مصدر، أن الثنائى فى علاقة خاصة، فى الوقت الحالي، وأوضح المصدر، "لقد كانا يتواعدان منذ عدة أشهر، وهما فى علاقة أحادية الزواج، فى الوقت الحالى".



الممثلة الأسترالية ناتاشا باسيت

نشأت ناتاشا باسيت، فى سيدنى، وانتقلت إلى نيويورك فى عام 2019 لحضور مدرسة الدراما، وظهرت فى العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان أكبر دور لها قبل فيلم Elvis biopic هو دور النجمة Gloria DeLamour فى الخمسينيات من القرن الماضى فى فيلم Joel and Ethan Coen لعام 2016، وفيلم Hail, Caesar، الذى قام ببطولته جورج كلونى، وسكارليت جوهانسون، كما لعبت ناتاشا باسيت، دور بريتنى سبيرز، فى فيلم " Britney Ever After" عن سيرة حياة بريتنى، عام 2017.



ناتاشا باسيت



إيلون ماسك

وفى الظهور الأخير لـ إيلون ماسك، مع صديقته الأسترالية، ارتدى رجل الأعمال صاحب الـ 50 عامًا، والثروة البالغة 180 مليار جنيه إسترلينى، زيًا أسود بالكامل أثناء خروجه من الطائرة، وتأتى تلك العلاقة الجديدة في حياة إيلون ماسك، بعد انفصاله خلال شهر سبتمبر الماضى، عن المغنية جرايمز، البالغة من العمر 33 عامًا، بعد ثلاث سنوات من علاقتهما معًا، وبعد عام واحد فقط من ولادة ابنهما البالغ الآن عامًا واحدًا.