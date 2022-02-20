شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يستعيد ذكريات الطفولة بصورة قديمة مع والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم فهمى، جمهوره ومتابعيه صورة له من عمر الطفولة يظهر فيها رفقة والدته، والتى أرفقها مع صورة حديثه مع والدته أيضًا، فى مقارنه لتوضيح التغيرات التى طرأت على ملامحهما خلال هذه السنوات الطويلة، وحازت الصورة التي نشرها كريم فهمى عبر "ستورى" حسابه بموقع "إنستجرام"، على إعجاب متابعيه.



حساب كريم فهمى على انستجرام

يأتى هذا فيما سبق وقضى الفنان كريم فهمى وزوجته دانيا البناوى، إجازتهما ونزهتهما فى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، التى حرصا على زيارتها خلال آخر رحلة ترفيهية لهما وزيارة المعالم السياحية والمميزة فى المدينة.



كريم فهمى ووالدته

ونشرت دانيا، عدة صور جمعتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وسرعان ما حصدت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها، كما نشر كريم فهمى، مجموعة صور أخرى من الرحلة الترفيهية مع زوجته والتى أبرزت سحر المدينة ومعالمها وشواطئها الجميلة.

فيما يعمل الفنان كريم فهمى على تصوير مسلسل جديد بعنوان "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة مع المخرج كريم العدل، للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة ريهام عبد الغفور وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى النصف الثانى من رمضان.

ويعود كريم فهمى بـ"أزمة منتصف العمر" إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى، محسن صبرى، اية سليم، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربى.