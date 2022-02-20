نادر الأتات مجددًا مع “لايف ستايلز ستوديوز”.. “الأغنية راح تكسر الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الذي جمع النجم اللبناني نادر الأتات شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في أول تعاون بأغنية “قلي وينك”، يتجدد التعاون بين نجم الشباب والشركة بعمل غنائي وصفته الشركة بأنه سوف “يكسر الأرض“.

وتحمل الأغنية الجديدة عنوان “الضيعة” وهي من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي.

وقالت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “هل أنتم مستعدين لأغنية جديدة ما بين النجم ⁧‫نادر الاتات‬⁩ و ⁧‫لايف ستايلز ستوديوز‬⁩ لان الأغنية الجديدة راح تكسر الدنيا وهذا ⁧‫وعد‬⁩”.

جدير بالذكر أن أغنية “قلي وينك” حصدت أكثر من ٤ مليون مشاهدة في غضون شهرين من طرحها على اليوتيوب، وحملت كلمات اميل فهد والحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، والكليب من اخراج عادل سرحان.