لمحبي النجمة الذهبية نوال الزغبي.. إليكم هذا الخبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجمة الذهبية نوال الزغبي طرح أحدث أعمالها الفنية، أغنية وكليب “لسه باجي على بالك” بفارغ الصبر وذلك منذ أن أعلنت عن انتهائها من تصوير العمل الذي تعود من خلاله للتعاون مجددًا مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وفي دردشة مع محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، كشفت نوال الزغبي أنها ستشاهد غدًا الإثنين 21 فبراير الكليب لأوّل مرّة مع المخرج اللبناني فادي حداد وذلك استعدادًا لطرحه خلال الأيام المقبلة.

وردّت نوال على تغريدة سألها فيها أحد المحبين عن الأغنية الجديدة “لسه باجي على بالك” قائلةً: “الإثنين رح شوف الكليب لأوّل مرّة، بس خلص كلها أيام”.

يذكر أن أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، والكليب من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.