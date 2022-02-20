جونسون يسلم “استجوابه” للشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة فيما يتعلق بمزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة بداونينج ستريت.

وأكدت رئاسة الوزراء أن جونسون امتثل لطلب الشرطة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من استلام الاستمارة يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية، خلال فترة حث فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.