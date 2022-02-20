شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح "مع نفسى" على يوتيوب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان رامى صبري، أغنية جديدة، اليوم الأحد، بعنوان "مع نفسى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى. ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب .

كان المطرب رامى صبرى قد كشف عن اسم أغنيته الجديدة، حيث روج للأغنية من خلال انستجرام الخاص به من خلال صورة من كليب الأغنية، وعلق عليها بـ "من كليب أغنيتى الجديدة "مع نفسي" … قريبًا".

جدير بالذكر أن المطرب رامى صبرى قد أهدى أغنية للمنتخب المصرى الذى أدى أداء بطولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والأغنية التى طرحت بعنوان "مكانك فوق"، كما نشر رامى صورة للمنتخب المصرى من خلال إنستجرام الخاص به بعد انتهاء مباراة النهائى وعلق عليها بـ "رجالة شرفتونا قدام العالم.. مصر فوق الجميع.. منتخب مصر"

وطرح رامى صبرى مؤخراً أحدث أغنياته "هموت من غيرها"، على "يوتيوب"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى، والتى جاءت بعد طرحه أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، حيث قرر رامى طرح الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.