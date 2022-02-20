شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الفنان الشاب جمال فؤاد الذى تحدث عنه الجميع بعد وفاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان الشاب جمال فؤاد، أمس السبت عن عالمنا ودفن في مدافن الأسرة بمحافظة البحيرة، وبعد وفاته أصيب أصدقائه وزملائه من الوسط الفني بحاله من الحزن و الذهول لرحيله المفاجئ ونعوه بكلمات مؤثره عبر حساباتهم على السوشيال ميديا مثل المطربة أمينة و الفنان محمد عز ، كما تصدر اسم الراحل تريند جوجل.

أغانى جمال فؤاد

وطرح جمال فؤاد العديد من الأغانى له على مدار الأعوام الماضية منها" ابحث عن ذاتي، وبطلنا اللي يعطلنا وبعدت عنك وارفعي رأسك وسيدة النساء ومش قادر ومملكة الحب".

أعمال جمال فؤاد

كما شارك جمال فؤاد في عدد من الأعمال الفنية منها،" ألف ليلة وليلة والحكر وأرجوك أعطنى هذا الدواء ومباراة زوجية ونعمة وآسفين يا باشا، والشرابية.

المطربة أمينة تنعى الفنان جمال فؤاد

وكتبت المطربة أمينة عبر حسابها على إنستجرام:" أمانة تدعو له، فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت.. طي .كان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا جمال، الله يرحمك، فضلًا وليس أمرا.. أدعو له".

محمد عز ينعى الفنان جمال فؤاد

كما نعاه الفنان محمد عز، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا جمال كنت راجل طيب وبني ادم نضيف متتعزش علي اللي خلقك اسألكم الدعاء".

جمال فؤاد