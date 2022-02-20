بينهم منى زكي ويوسف الشريف.. 8 نجوم خارج سباق مسلسلات رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يغيب 7 نجوم عن سباق مسلسلات رمضان 2022 لأسباب مختلفة لكل منهم، وقد يشاهد الجمهور بعضهم في أعمال سينمائية بعد انتهاء الماراثون الرمضاني.

ونستعرض لكم بالأسماء، النجوم الغائبين عن موسم مسلسلات رمضان 2022 في السطور التالية:

أحمد فهمي

أكد الفنان أحمد فهمي، غيابه عن دراما رمضان 2022، موضحا أنه سيشارك في السباق الرمضاني لعام 2023.

وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هناك عملا استعد لتقديمه في رمضان 2023"، مبررا غيابه عن العام الحالي بأنه قرر ألا يشارك مرة أخرى في مسلسل تليفزيوني إلا ومعه الثلاثين حلقة كاملة.

عمرو يوسف

أعلن الفنان عمرو يوسف، غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2022، بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية في الفترة الماضية، ومنها مسرحية "كازانوفا" مع الفنان حسن الرداد.

وقال عمرو، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أغيب عن رمضان هذا العام بسبب ارتباطي بمسرحية (كازانوفا)، وانتهائي من تصوير مسلسل (وعد الشيطان) قبل فترة قصيرة، بالإضافة إلى تحضيرات فيلم (شقو)، وأحضر من الآن عملا لرمضان بعد القادم".

غادة عبدالرازق

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، عن عدم مشاركتها في موسم رمضان 2021، وأن ما يتداوله البعض عن خضوعها لعمل فني ليس صحيحًا.

وكتبت غادة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جدا، أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وأضافت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي، لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هزّ صورتي عند جمهوري".

واختتمت: "قلتها وبقولها 100 مرة.. اعتذرت السنة دي عن رمضان والكلام ده موثق في كل حواراتي، بعد مسلسل (لحم غزال)، أرجوكم ابعدوني عن حساباتكم الشخصية.. أظن الرسالة وصلت، وشكرًا".

يوسف الشريف

يغيب الفنان يوسف الشريف، عن المشاركة في دراما رمضان المقبل 2022.

وقرر "الشريف"، الحصول على إجازة من الدراما، من أجل التركيز في تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "بنى آدم" عام 2018.

منى زكي

تأكد غياب الفنانة منى زكي، عن دراما رمضان 2022 ، بعدما أصدرت الجهة المنتجة لمسلسل "لام شمسية" بيانا صحفيا، بخروج المسلسل من الماراثون الرمضاني المقبل.

وجاءت الأسباب وفقا للبيان الذي أصدرته الشركة: "نظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية هذا العمل في أهمية الموضوع الذي يطرحه، وقيمة النجوم والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا، وحرصا من شركة ميديا هاب على ألا تتأثر جودة العمل بسبب تأخير بداية التصوير لأكثر من ذلك، قررت الشركة تأجيل بداية تصوير مسلسل(لام شمسية) لشهر يونيو المقبل".

وأضاف البيان، أنه تقرر أن يكون العرض في الموسم الرمضاني بعد القادم، سعيا لخروج المسلسل في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشاهد الكريم".

المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ويشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين بينهم منى زكي وإياد نصار وأحمد رزق وسوسن بدر.

ياسمين عبد العزيز

تغيب النجمة ياسمين عبد العزيز، عن سباق مسلسلات رمضان 2022، نظرا لما مرت به من أزمة صحية كبيرة خلال الأشهر الماضية.

أحمد العوضي

يغيب الفنان أحمد العوضي، عن المشاركة في دراما رمضان المقبل 2022، بسبب انشغاله بالتحضير في فيلم سينمائي جديد يخوض بطولته، ويعود من خلاله للشاشة الكبيرة بعد غياب.

محمد عادل إمام

أعلن الفنان محمد عادل إمام، غيابه عن دراما رمضان 2022 بسبب انشغاله بفيلمه السينمائي الجديد "عمهم" وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته سيد رجب ومحمود حافظ وهدى المفتي وآيتن عامر، وآخرين.