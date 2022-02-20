شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تستقبل ثانى حفلات "صوت السينما".. 10 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح مكتبة الإسكندرية ثانى حفلات "صوت السينما"، الخميس 10 مارس المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول بدار الأوبرا المصرية، على أن يقام الحفل الثالث بمسرح البروج بالشروق ويتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

ويستعد المطرب الكبير مدحت صالح لإحياء حفلات "صوت السينما" ليشدو بها بمجموعة من أغاني كبار الفنانين التي تم غناؤها في الأفلام على مدار السنوات الماضية، ويشاركه في إحياء هذه الحفلات المطربة ريهام عبد الحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني .

وتحتفي حفلات صوت السينما بالأعمال الغنائية السينمائية الرائعة والمتميزة من أغاني الأفلام القديمة، والعمل على إعادة إحيائها وتقديمها مرة أخرى بتوزيع جديد ومواكب للفترة الزمنية.

ويأتي استقبال مكتبة الإسكندرية لهذا الحفل باعتبارها ملتقى الفنون والآداب وأحد الصروح الثقافية في مصر والعالم ومركزا هاما للفن والثقافة عبر العصور.