شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ماجد المهندس، حفلاً غنائيًا فى دبى، يوم الثلاثاء 15 مارس الشهر المقبل، ويشاركه فى الحفل المطربة أصيل هميم، ومن المقرر أن يقدم ماجد باقة من أجمل أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور.



ماجد المهندس

وطرح المطرب ماجد المهندس أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتى تحمل اسم "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح" وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

كما طرح ماجد المهندس، مؤخرًا أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم "يا جايبن راسى" وهى من كلمات قوس، ألحان محمد غازى، توزيع مدحت خميس، ميكس وماستر جاسم محمد، وأغنية أخرى بعنوان "نصاب" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

وكان ماجد المهندس طرح أغنية مؤخرًا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

يذكر أن المطرب ماجد المهندس انتهى من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها "الفاتنة" من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس.