شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى "يصور راجعين ياهوا" 16 ساعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم خالد النبوى مشاهده فى مسلسله الجديد "راجعين ياهوا" يوميًا وبشكل مكثف وتصل عدد ساعات التصوير لـ16 ساعة فى اليوم، فى العديد من الديكورات المتخصصة بأحداث المسلسل، منها حى الجمالية التى يتم تصوير معظم المشاهد فيها، وتجمع المشاهد بينه وبينه اللبنانية نور والفنان هنا شيحة وآخرون من النجوم.

وشهد لوكيشن التصوير اتباع جميع المتواجدين للإجراءات الاحترازية منعًا من انتشار فيروس كورونا، من خلال وجود طبيب مختص بالتعقيم للجميع من ساعة لأخرى، مع ارتدائهم الكمامات بشكل مستمر.

ويظهر خالد النبوى فى دور رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وكثير من الفتيات يقعن فى حبه إلا أنه مغرور ويوهم الكثير منهم، ويعرف عنه بأنه "زير نساء"، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق حتى يقع فى الحب فجأة.

ويشارك في بطولة مسلسل "راجعين ياهوا"، بجانب خالد النبوى، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدي المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.