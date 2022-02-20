شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب منال محيى الدين تقدم أمسية موسيقية فى الأوبرا.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب منال محيي الدين أمسية موسيقيه كلاسيكية فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، شادى عبد السلام - حسام عزت (فيولينة)، روان عبد الرازق (فيولا)، وعلاء عبد الله (تشيلو).

يتضمن البرنامج مختارات من أبرز الأعمال العالمية لأشهر المؤلفين منهم هاندل، موتسارت، روسيني، إلجار وتشايكوفيسكي.

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991 وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.





قدمت منال الكثير من المعزوفات الفنية الرائعة، حيث أن الكثير من هذه المعزوفات نالت إعجاب العديد من الناس المحبين للموسيقى، وتعتبر منال من الشخصيات البارزة في المجتمع، كما أنه تم تعيينها معيدة بالأكاديمية، فاستطاعت أن تُكون قاعدة أكاديمية كبيرة في العالم العربي.

وكما شغلت منال بعض الأعمال حيث قامت بافتتاح جناح مصري جديد لها في متحف اللوفر، وكان ذلك في عام 1997م، وكما أنها مثلت العديد من المهرجانات الدولية والمحلية المتنوعة عبر الكثير من الدول العربية والعالمية، وهي تُسمى عازفة الهارب، حيث أنها قامت بعرض أول معزوفة لها وهي الهارب أمام الفنان عبد السلام، وبعد سماعه لها رشحها لفيلم، كما أنها كانت طيفة لمنى الشاذلي في برنامجها الخاص