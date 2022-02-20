السعودية “وذ نكهة” تسخر من متابع طالبها بمساعدة مادية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 05:43 صباحاً - سخرت المشهورة السعودية رهف القحطاني، المشهورة بـ “وذ نكهة”، من متابع طالبها بمساعدة مادية وذلك خلال بث مباشر على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب المتابع قائلا “السلام عليكم تكفين يا بنت الاجواد ابغا منك مبلغ لتأثيث بيتي والله خايف من حرمتي تروح عني وانا احبها والحال الله يرزقني ويرزقك”. وقد ردت رهف القحطاني ساخرة “وانا وش دخلني الله مكلفني ليك مكلفني أثث بيتك ليه ليه وش دخلني انا حرمتك تروح منك”. وتابعت “كل يطلب مني اش في؟ انتوا مسويين حملة وانا مدري” وختمت ضاحكة “يالله بره”. وقد اثارت ردة فعل رهف القحطاني وسخريتها من المتابع حالة من الجدل بين من استنكر التسول على الانترنت واخرون استنكروا سخريتها منها.

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