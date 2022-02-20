شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم "حامل اللقب" فى جميع دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "حامل اللقب" شباك التذاكر أمس الجمعة بإيراداته التي وصلت لـ 558 ألف جنيه، من بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ويدور حول شخصية "لاعب كرة قدم"، يجسدها الفنان هشام ماجد، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، الفيلم من تأليف هشام ماجد، وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

ويجتمع المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام للمرة الثانية، بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.

ويعرض حالياً فى السينمات بجانب "حامل اللقب" أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، و"ماما حامل" بطولة بشرى وإخراج أحمد نور، فيلم "11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد.

إضافة إلى أفلام "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وخالد الصاوى وحمدى الميرغنى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز، فيلم "قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، وفيلم "الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم "مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا، عدد آخر من الأفلام.