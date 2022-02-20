شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يشارك فى بطولة "جزيرة غمام" مع طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد جمعة فى بطولة مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، ومن المقرر أن يعرض فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل، ويجسد جمعة دورا مهما ومحوريًا خلال الأحداث، كما يواجه العديد من الصعوبات فى الجزيرة التى يعيش بها وهى "جزيرة غمام"، حيث يواصل التصوير بشكل يومى ومكثف بالحى الريفى فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

ويعيش محمد جمعة حالة من النشاط الفني على المستوى السينمائى حيث يشارك في بطولة 3 أفلام معروضة حالياً في السينمات هم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، محمد الشرنوبى، ، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

كما يعرض له أيضًا فيلم "تماسيح النيل" يشارك فى بطولته مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لما كتكت وإخراج سامح عبد العزيز، إضافة إلى فيلم "قمر 14" للمخرج هادى الباجورى والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.