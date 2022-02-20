إيمي طلعت زكريا توجه رسالة جديدة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة جديدة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونشرت إيمي، صورة لها مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك".

وجاءت تعليقات متابعيها، كالتالي: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين"، "تعيشي وتفتكري"، "ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة"، "ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة الرجل الطيب"، "رحمة الله عليه".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن أخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.