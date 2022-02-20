ماذا قال شريف منير عن مهارة الطيار المصري وليد مراد في لندن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان شريف منير، بما فعله الطيار المصري كابتن وليد مراد، قائد طراز البوينج 787، الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة.

وكتب منير، عبر حسابه على إنستجرام: "تحية كبيرة وتعظيم سلام لطياري شركة مصر للطيران، وخصوصا كابتن وليد مراد للهبوط الآمن والفريد في مطار هيثرو بلندن".

وكان قد انتشر مؤخرا فيديو بمواقع التواصل الإجتماعي لهبوط طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" بقيادة كابتن وليد مراد بمطار هيثرو بلندن في سلامة تامة وحرفية بعد تأرجح الطائرة بفعل العاصفة "يونيس"، التي ضربت دول شمال غرب أوروبا، أمس الجمعة، وهو ما تسبب فى إلغاء عدد كبير من شركات الطيران رحلاتها الجوية في مطارات لندن، وتحويل مسار الكثير من الرحلات من مطار هيثرو إلى مطارات أخرى، بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ويشارك في بطولته: شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.