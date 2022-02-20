رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "كيد الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "كيد الحريم"، البوستر الرسمي للعمل، الذي ظهرت فيه الفنانة روجينا منفردة.

ونشرت روجينا، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله.. مسلسل (كيد الحريم).. رمضان 2022، تأليف فهد علي البلوشي، إخراج مصطفى فكري".

وتشارك روجينا في موسم دراما رمضان 2022 بهذا المسلسل المصري الخليجي الذي تقدم من خلاله شخصية "سمية".

المسلسل بطولة روجينا وعبد الإمام عبدالله، هنادي الكندري، محمد الحداد، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف فهد البلوشي، وإخراج مصطفى فكري.