“مؤشر كارثي”.. نديم قطيش يستغرب الجدل حول صحة الاسراء والمعراج

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 03:50 صباحاً - استغرب الاعلامي اللبناني نديم قطيش الجدل الكبير المثار حول صحة “الاسراء والمعراج” بعد تشكيك الاعلامي المصري ابراهيم عيسى في ”معراج النبي“ محمد عليه الصلاة السلام إلى السماء، وفي صحة ما روي عنها.

وقال نديم قطيش في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “حجم الانشغال بالصراع على صحةً أو عدم صحة الاسراء والمعراج مؤشر كارثي”.

وتابع “العالم يتصارع على تقنيات اللقاحات وتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، وتطبيقات الميتافيرس ونحن نتصارع على قصة الاسراء والمعراج..”.

يذكر أن النائب العام المصري قد أمر في ساعة متأخرة من مساء السبت بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسي بعد الموجة العارمة من الجدل و الغضب ضده بسبب تصريحاته وتشكيكه في صحة معراج النبي.