كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 03:50 صباحاً - استعرضت المشهورة المغربية وداد سيري، نجمة برنامج Arabs Got Talent، اناقتها عبر مقطع فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت سيري في الفيديو وهي تقوم بتصوير نفسها وتتغزل بجمالها حيث قالت “شوفوا هالغزالة المشلكة انه ما عندي خوات يهزوا صدري”.
يشار إلى أنّ سعوديين كانوا قد طالبوا بطرد وداد سيري من بلدهم بسبب نشرها فيديوهات وصوراً اعتبروها خادشة على حساباتها على مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر المغربية وداد سيري: “انا غزالة بس مشكلتي ما عندي خوات يهزوا صدري”!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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