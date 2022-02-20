هيا الشعيبي تظهر بمكياج صارح وتعلن انها قد تكون حامل بطفلها الخامس!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 03:50 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن شكها في أن تكون حاملاً بطفل جديد ينضم إلى عائلتها ليكون الطفل الخامس لها.

وعبرت هيا الشعيبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات عن أمنيتها أن يكون توقعها غير صحيح وعدم تحقق الحمل بسبب وصولها إلى سن تحتاج فيه الاهتمام بصحتها بدلاً من الإنجاب.

وظهرت هيا الشعيبي في الفيديو بمكياج صارخ تتحدث مع الجمهور قائلة: “شاكة ان أنا فيه بيبي، بس بقولكم إن شاء الله يكون لا هما 4 اسم الله عليهم وأنا في سن لازم اهتم بنفسي ما اهتم بطفل”.

وتباينت التعليقات على فيديو هيا الشعيبي ما بين التهنئة لها أو الهجوم عليها من قبل المتابعين الذين رأوا أنها تحاول تصدر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما علق الكثيرون على المكياج الخاص بها في الفيديو.