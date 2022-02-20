بلاغات ضد ابراهيم عيسى بعد انكاره صحة “الاسراء والمعراج” والنائب العام يحقق

كتب امير فتحي في الأحد 20 فبراير 2022 03:50 صباحاً - أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري في ساعة متأخرة من مساء السبت بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلامي إبراهيم عيسي.

ويأتي قرار النائب العام المصري بعد أن أثار إبراهيم عيسى موجة عارمة من الجدل و الغضب، بسبب تشكيكه في ”معراج النبي“ محمد عليه الصلاة السلام إلى السماء، وفي صحة ما روي عنها.

وشهدت الأزمة التي أثارها إبراهيم عيسى خلال الساعات الماضية، تطورات جديدة، بعد تحركات لنواب في البرلمان المصري يطالبون فيها الحكومة والجهات المعنية بوقف برنامجه، إضافة لتقديم بلاغ ضده للنائب العام الذي بدأ بالفعل التحقيق بالقضية.

وتقدم النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ببيان عاجل يوجه للحكومة ورؤساء الهيئات الإعلامية في مصر بوقف برنامج ”حديث القاهرة“، المذاع على فضائية ”القاهرة والناس“ والذي يشارك إبراهيم عيسى في تقديمه مع إعلاميين آخرين، بعد ”تطاوله ووصفه الإسراء والمعراج بأنه وهمي، وهو ما يعني تكذيب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم“.

واعتبر النائب أحمد حتة أن توقيت تلك التصريحات غريب وكذلك هدفها، مستبعدًا أن تكون مثل هذه التصريحات لها علاقة بحرية التعبير، وتساءل: ”ما سبب إثارة هذا الأمر الآن وما الهدف منه وهل هذه حرية التعبير؟“.

وواصل النائب متسائلاً: ”إنه إذا كان هذا ما يفعله البعض في الداخل فلماذا نغضب عندما يتطاول أحد في الخارج على النبي؟ (صلى الله عليه وسلم)“.

وطالب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بوقف البرنامج وإحالة إبراهيم عيسى إلى التحقيق وعدم المساس بالدين، مشيرًا إلى أن ”الكاتب الصامت منذ فترة لم نشاهد له حرية تعبير حول أوضاع أخرى حول المجتمع وما حدث حول أحد الأفلام على منصة دولية ولكنه أيد هذا الفيلم ولذلك لابد من وقفة لمواجهة التجاوزات الدينية والأخلاقية“ في إشارة لتأييد ”عيسى“ لفيلم أصحاب ولا أعز المثير للجدل والذي اعتبره مهاجموه بأنه ”يروج للمثلية الجنسية“.