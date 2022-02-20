شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نوال الكويتية، حفلاً غنائيًا فى الكويت، يوم الجمعة 4 مارس الشهر المقبل بمناسبة مهرجان هلا فبراير، ويشاركها في الحفل المطرب فهد الكبيسى، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

كما غردت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الشوق كبير يا كويت فرحتي لا توصف بعودتي للغناء في بلدي الحبيب الكويت، أنتظركم جمهوري الغالي قريبًا جدًا، ولهت عليكم وولهت إني أغني لكم ومعاكم سعيدة بمشاركتي مع الفنان فهد الكبيسي".



نوال الكويتية

كما يقيم موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقيًّا مسرحيًّا بعنوان "ليلة في حب الكويت"، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، ، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله، ويقام العرض في 25 فبراير الجاري على مسرح محمد عبده وذلك احتفالا باليوم الوطني الكويتي.

ويأتي عرض "ليلة في حب الكويت" ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.