شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء فريق واما يكشفون فى "أحلى كلام" انطباعاتهم الأولية تجاه بعضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد نور أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج "أحلى كلام" الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، ويذاع على قناة الحياة: انطباعي الأول عن الفريق سأبدأ بنادر كان انطباعى أنه طيب وأول مرة قابلته كنا فى الصف الثالث الابتدائى، وأحمد شامي كان بالنسبة لى عنوان للشياكة، أما أحمد فهمي فأعرفه منذ كان عمرى 6 سنوات، وكان دائما يساعدني.

ومن جانبه قال الفنان أحمد الشامي: جئت لمصر وأنا عمري تسع سنوات فكنت أعيش في ألمانيا، وأول شخص تعرفت عليه كان نادر وأول مرة رأيته في الفصل وكنا في الصف الثاني الإعدادي، وجلست بجانبه بالصدفة، وبعدما انتهي اليوم الدراسي ذهبت لأركب الأتوبيس فوجدته هو أيضا الذي يجلس بجانبي ومن حينها أصبحنا أصدقاء مقربين.

وكشف الفنان أحمد فهمي عن انطباعاته، حيث قال: كنت أرى نادر الشبل الصغير اللي يعزف بشكل جيد وكان يقوم بحركات كراتيه فكنت منبهرا به، أما أحمد شامي كنت "بأستغلسه" فكان قد أتى من ألمانيا حينها وكان "شايف نفسه" علينا، بالإضافة إلى أن والده كان عميد المعهد حينها.