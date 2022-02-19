شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الإثنين المقبل 21 فبراير حتى الخميس 24 فبراير فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة مدير التصوير طارق التلمسانى، ويشهد حفل الختام الخميس 24 فبراير إعلان جوائز الأفلام المتسابقة، وتكريم الفنانين أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، عارفة عبد الرسول، والمخرجين محسن أحمد، محمد حمدى، والناقد الأمير أباظة.

كان المخرج مصطفى وفيق قد أعلن مشاركة فيلمه الروائى القصير"نحمده"، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، المقرر إقامته تحت شعار "لسه الأغانى ممكنة".

وقال المخرج مصطفى وفيق، إن فيلم "نحمده" حظى مؤخرا بالمشاركة قى العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان أبرزها مهرجان "واسط" السينمائى الدولى للأفلام القصيرة بالعراق، وحصلت بطلته فاطمة بسيونى على جائزة أفضل ممثلة، كما كان له مشاركة خاصة فى مهرجان أفلام المرأة السابع بغزة، وأيضا المهرجان الدولى الإلكترونى للأفلام القصيرة بسوريا، كما شارك فى مهرجان أفلام المحاولة بقصر السينما بالقاهرة، وحصل على شهادة تكريم فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمركز الكاثوليكى للسينما.

ويناقش الفيلم الأزمات النفسية التى تحدث للأشخاص بعد فقدانهم لأشياء مهمة أو تعرضهم لصدمات فى حياتهم، ويدعو الفيلم إلى ضرورة عدم التعلق بتجارب الماضى المؤلمة والتركيز فى المستقبل الذى يحمل الأمل، والفيلم بطولة أمير أبو زيد، وفاطمة بسيوني، وسامح عزت، وآية إبراهيم، وتأليف وليد يسري، وإخراج مصطفى وفيق.